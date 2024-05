Soriano del Cimino entra nella 'Rete delle città medievali'

Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo è entrato a far parte della 'Rete delle Città Medievali'. Si tratta di una vera e propria rete nazionale, nata da un progetto supportato da ENIT, allo scopo di coinvolgere le regioni che ospitano siti medievali, e che puntano a un tipo di turismo storico e rievocativo. "Siamo entrati in questo importante progetto grazie all'impegno del Presidente dell'ente Sagra delle Castagne Antonio Tempesta - spiegano il Sindaco Roberto Camilli e l'assessore al Turismo Rachele Chiani - Si tratta di un importante traguardo per Soriano nel Cimino e una grande opportunità di promozione turistica, per il territorio e le sue suggestive tradizioni. Un ringraziamento speciale va al nostro Presidente Antonio Tempesta per l'importante contributo in questo progetto."



