Tudor 'Atalanta-Fiorentina? Non è giusto recuperarla alla fine'

"Il recupero di Atalanta-Fiorentina dopo la fine del campionato? E' una cosa non giusta, non sarebbe regolare giocarla a fine campionato. Il calcio italiano deve migliorare tanto su queste cose. Capisco che ci sono i calendari, ma bisogna migliorare nell'organizzazione delle partite". Così Igor Tudor, tecnico della Lazio, sulla possibilità di recuperare il match tra la squadra di Gasperini e quella di Italiano a Serie A finita.

Poi, parlando del Monza, sottolinea come sarà "una partita difficile, come tutte quelle di Serie A. Noi dovremmo fare il nostro meglio. Palladino? Lo conosco da quando era un Primavera.

Ha iniziato da poco questa carriera, sta facendo un bel percorso e mi aspetto una gara molto difficile. Dobbiamo fare una gara seria per fare bene lì", prosegue il tecnico. Mentre sugli obiettivi della squadra sottolinea come "ho parlato con un tifoso che voleva lo scudetto, ma serve obiettività. Ho capito che c'è grande passione, ma vedo poca obiettività nel dare giudizi. L'obiettivo deve essere fare meglio della posizione in cui dovremmo essere.

Secondo Tudor, "l'anno scorso questa Lazio non era da secondo posto l'anno scorso eppure ci è arrivata. L'unico obiettivo dell'allenatore è tirare fuori il massimo. I punti sono importanti, facciamo del nostro meglio e poi tireremo le somme alla fine. Secondo me si deciderà tutto all'ultima giornata", conclude.



