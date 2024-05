Scherma: Cdm fioretto; Bianchi vince a Hong Kong

Ancora italiani protagonisti in Coppa del Mondo di fioretto a Hong Kong. Il 26enne romano Guillaume Bianchi ha vinto la gara maschile battendo in finale per 15-10 il giapponese Takahiro Shikine. In precedenza, in semifinale, Bianchi aveva prevalso, dominando il confronto finito 15-3, sull'altro azzurro Tommaso Marini, terzo a pari merito con lo spagnolo Carlos Llavador. Nei quarti di finale erano stati eliminati gli altri due azzurri Filippo Macchi (15-7 con Shikine) e Davide Filippi (15-6 con Llavador).

Quella di Hong Kong è la prima vittoria in Coppa del Mondo per Guillaume Bianchi.



