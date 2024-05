Calcio: a Roma le finali della Oratorio Cup

Tra domani e domenica si svolgeranno a Roma le fasi finali della 20/a edizione della Oratorio Cup, evento calcistico organizzato dal Centro sportivo italiano (Csi), Comitato di Roma, che coinvolgerà oltre 1500 atleti e 2000 accompagnatori al seguito delle squadre provenienti da parrocchie e oratori della provincia.

Si disputeranno oltre 80 partite che alla fine daranno vita alle graduatorie finali per sei categorie: Under 10, Under 11, Under 12, Under 13, Under 14, Under 15. sabato interverrà Alfredo Trentalange, past president dell'Associazione italiana arbitri); mentre domenica 5 sarà presente Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione SS Lazio.

"Questa edizione - dichiara Daniele Pasquini, presidente del comitato romano del Csi - è una pietra miliare perchè è la numero 20. Ricordo che quando nel 2003-04 iniziammo questa avventura avevamo appena cinque squadre. Oggi la manifestazione è diventata un pezzo importante della storia sportiva del territorio, con oltre 200 squadre iscritte in tutta la zona di Roma e provincia. I primi partecipanti si sono formati sui campetti degli oratori, sono diventati adulti, sono laureati, lavorano e alcuni hanno anche messo su famiglia. Questa è la soddisfazione più grande per il Csio che, come diceva il fondatore Luigi Gedda, ha come obiettivo principale quello di formare attraverso lo sport bravi cristiani e onesti cittadini".





