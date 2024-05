A Roma Tre il 9 maggio un convegno per le vittime del terrorismo

Il 9 maggio è il "Giorno della memoria" dedicato alle vittime del terrorismo. Non è solo l'anniversario della morte di Aldo Moro, avvenuta il 9 maggio del 1978, ma anche la giornata che la Repubblica Italiana - con la legge n.56 del 4 maggio 2007 - ha istituito per commemorare le vittime di ogni forma di terrorismo.

Proprio per questa ragione l'Università degli Studi Roma Tre, il prossimo 9 maggio, alle ore 15, ha organizzato un convegno dal titolo "Il Giorno delle vittime del terrorismo: le memorie, le verità giudiziarie, le narrazioni cinematografiche", presso l'Aula Magna del Rettorato (via Ostiense 133).

Saranno presenti al dibattito - dopo i saluti del rettore Massimiliano Fiorucci e l'introduzione della prorettrice, Anna Lisa Tota - Susanna Occorsio (figlia di Vittorio Occorsio, il magistrato ucciso il 10 luglio 1976), Claudia Pinelli (figlia di Giuseppe Pinelli, morto durante un interrogatorio alla Questura di Milano nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969), Luca Tarantelli (figlio del professor Ezio Tarantelli, ucciso il 27 marzo 1985), Paolo Bolognesi (presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980), Rosaria Manzo (presidente dell'associazione dei familiari delle vittime al treno 904 del 23 dicembre 1984), Federico Sinicato (presidente dell'associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969).

Presiederà anche il professor Paolo Carusi di Roma Tre, mentre la tavola rotonda sarà moderata dal giornalista del TgLa7 Paolo Celata.

Dopo un intermezzo musicale degli allievi del Liceo "Farnesina", seguirà un dialogo - moderato dal professor Christian Uva di Roma Tre - con i registi Matteo Pasi e Monica Repetto e l'ex magistrato Guido Salvini. Le conclusioni saranno invece affidate a Ilaria Moroni dell'archivio Flamigni.



