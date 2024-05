Serata all stars e diretta su Rai1 per i David di Donatello

Appuntamento il 3 maggio in prima serata, dalle 20.35 su Rai 1, in diretta dagli studi di Cinecittà, per la 69/a edizione dei Premi David di Donatello condotti da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Sul red carpet ci sarà Fabrizio Biggio. Quest'anno la premiazione sarà anche in diretta radiofonica su Rai Radio 2, condotta da Andrea Delogu e Stefano Fresi. Le coreografie saranno di Luca Tomassini. Una serata che si annuncia monstre in quanto a ospiti: ci saranno i registi premio Oscar Justine Triet e Paolo Sorrentino, le attrici Claudia Gerini, Eleonora Giorgi, Elena Sofia Ricci e Isabella Rossellini, gli attori Federico Ielapi, Nicolas Maupas e Josh O'Connor, le cantanti Malika Ayane e Giorgia e i cantanti Irama e Mahmood. E ancora Milena Vukotic e Giorgio Moroder che riceveranno il Premio alla Carriera 2024. L'Accademia premierà poi con il David Speciale Vincenzo Mollica.

Tra i riconoscimenti già annunciati il David come Miglior Film Internazionale ad Anatomie d'une chute (Anatomia di una caduta) di Justine Triet, il David dello Spettatore a C'è ancora domani di Paola Cortellesi, mentre il miglior cortometraggio è The Meatseller di Margherita Giusti.

La Giuria dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello (organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello e dalla Rai, in collaborazione con Cinecittà S.p.A.) e che ha Piera Detassis come presidente e direttrice artistica dell'Accademia, assegna quest'anno venti riconoscimenti ai film usciti in Italia nelle sale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023.

Sono ventuno i film italiani che hanno ricevuto candidature: al top C'è ancora domani di Paola Cortellesi, che con ben 19 nomination fa record per un'opera prima dopo aver già ottenuto il David dello spettatore. A seguire, Io Capitano di Matteo Garrone, con 15 candidature, mentre 13 vanno a La Chimera di Alice Rohrwacher, 11 a Rapito di Marco Bellocchio, 10 a Comandante di Edoardo De Angelis, 7 al Sol dell'avvenire di Nanni Moretti e, infine, 5 a Palazzina Laf di Riondino e ad Adagio di Stefano Sollima.

Tra i protagonisti della serata anche Cinecittà che sarà la casa del David. La diretta si terrà infatti all'interno del mitico Teatro 5, icona della cinematografia italiana e internazionale. Saranno coinvolti anche il Teatro 14, nuovo "residential stage", unico set che racchiude molteplici ambientazioni scenografiche, e il Teatro 18, il Led Volume Stage per riprese virtuali tra i più grandi d'Europa. Tre teatri che sintetizzano l'anima degli Studi di Cinecittà, tra alto artigianato e avanzata tecnologia.



