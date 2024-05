Giovane ferito a Tor Bella Monaca, 'accoltellato alle spalle'

Un ragazzo tunisino di 24 anni è stato soccorso ieri sera in strada a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma, con ferite d'arma da taglio. Sul posto il 118 e i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e del Nucleo investigativo di Frascati, che indagano sulla vicenda.

Il giovane ha raccontato di essere stato sorpreso alle spalle da uno sconosciuto che lo ha accoltellato mentre si trovava in via dell'Archeologia.

E' stato portato in ospedale con ferite lievi alla schiena e al mento. Il 24enne ha precedenti per droga.



