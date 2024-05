Camera Commercio Roma, aperte tutte le call di Maker Faire

"Tutte le call di Maker Faire Rome 2024 sono aperte". Ad annunciarlo è la Camera di Commercio di Roma che ha promosso e organizzato la kermesse. La fiera si terrà dal 25 al 27 ottobre al Gazometro Ostiense e affronterà tutte le componenti chiave dell'innovazione: dalla manifattura digitale all'Internet of Things, dalla robotica all'intelligenza artificiale, dall'agritech, al digital manufactoring, passando per i Big data e l'aerospazio, fino alle ultime scoperte del metaverso e della realtà aumentata.

La Call for Makers, in scadenza il 3 giugno, è rivolta a maker, team, micro, piccole e medie imprese, startup e creativi di tutto il mondo. Partecipando a questa "chiamata" si avrà la possibilità di sottoporre la propria idea ai curatori e i selezionati potranno usufruire, gratuitamente, di uno spazio per esporre il proprio progetto innovativo, essere protagonisti di un talk o esibirsi in pubblico durante Maker Faire Rome 2024.

Ogni partecipante potrà presentare uno o più progetti e scegliere una o più modalità di partecipazione.

La Call for Schools, sempre in scadenza il 3 giugno, è realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. È gratuita e rivolta a tutte le scuole secondarie di secondo grado nazionali e agli istituti scolastici analoghi appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea (studenti 14-18 anni).

Una giuria di esperti selezionerà i progetti più interessanti e innovativi, nati sui banchi di scuola, e gli Istituti scelti potranno partecipare a Mfr2024 e avere uno spazio espositivo gratuito fisico o virtuale. Per gli istituti che saranno selezionati, la partecipazione all'evento verrà riconosciuta come attività valida per i Percorsi per Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO). Infine, la Call for Universities and Research Institutes, come le altre in scadenza il 3 giugno. Anche quest'anno Mfr vuole raccontare il lavoro degli atenei e dei centri di ricerca facendo, attraverso questa call, una selezione delle migliori idee che verranno illustrate in uno spazio fisico all'interno di #MFR2024 (l'area nuda, il cui allestimento è a carico dell'espositore, sarà fornita gratuitamente mentre lo stand preallestito da 8 metri quadrati ha un costo di 400 euro)".

"Maker Faire Rome - spiega il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti - è una fiera inclusiva, dove la tecnologia è alla portata di tutti, non solo per gli addetti ai lavori. Questo spirito ci ha accompagnato fin dalla prima edizione e lo abbiamo mantenuto, intatto, negli anni.

L'apertura delle call è sempre una fase emozionante e importante: aspettiamo di ricevere le centinaia di idee e progetti innovativi, ovvero la linfa vitale di ogni Maker Faire.

Idee e progetti che cambieranno in meglio la nostra vita contribuendo, in maniera sostanziale, alla trasformazione digitale e sostenibile in atto". "E' più di un decennio - aggiunge il presidente di Innova Camera, Azienda speciale della Cciaa Roma, Luciano Mocci - che la nostra manifestazione mette in contatto persone, pensieri, opinioni, saperi, competenze da ogni parte del globo, creando legami sempre più forti e indissolubili grazie a una lingua universale: quella dell'innovazione. L'edizione 2024, al Gazometro Ostiense, metterà ancora una volta in evidenza il meglio di tutto questo ecosistema virtuoso e ormai imprescindibile per tutti noi".





