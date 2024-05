1 maggio: video Camera di Commercio di Roma per celebrare lavoro

In occasione della giornata del 1 Maggio, la Camera di Commercio di Roma ha realizzato un video, diffuso sui propri canali social istituzionali, in cui scorrono immagini che richiamano il lavoro, l'artigianalità e le professioni nella nostra città, per celebrare al meglio la Festa dei Lavoratori. Anche in questi primi mesi del 2024 i dati - rende noto la Camera di Commercio di Roma - dicono che la capitale è la prima provincia italiana per saldo imprenditoriale (+1.287 imprese) e la seconda come entrate di lavoratori programmate dalle imprese: 33.570.



