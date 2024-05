1 maggio: Gualtieri, 'a Roma creiamo lavoro di qualità'

"Buona Festa dei Lavoratori a tutte e a tutti! Il Primo Maggio è un momento per riflettere sull'importanza del lavoro e la centralità che deve avere nella nostra società, per celebrare il movimento dei lavoratori e le sue battaglie che sono state e sono un fattore fondamentale di progresso sociale e civile". Così su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "È il lavoro che crea valore economico e sociale e consente di affermare la dignità della persona. E per questo va difeso, creato, e protetto da ogni forma di sfruttamento - aggiunge - A Roma noi ce la stiamo mettendo tutta per creare lavoro di qualità e contrastare le piaghe del precariato e della disoccupazione. Anche per questo abbiamo stretto un grande patto tra sindacato, imprese e amministrazione, che mette al centro i lavoratori e la sicurezza, contrastando il dumping salariale. La crescita economica che la nostra città ha avviato, grazie anche agli importanti investimenti che abbiamo messo in campo e ai tantissimi cantieri che stanno trasformando Roma, è un bel risultato anche in termini occupazionali e ci incoraggia a fare ancora meglio e di più, soprattutto per i giovani e le donne, per aumentare la qualità del lavoro, i diritti e la dignità dei lavoratori. Un grazie speciale - conclude - a chi anche oggi lavora per garantire i servizi fondamentali ai cittadini. Viva il Primo Maggio".



