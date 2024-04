Metro B1, apre parcheggio di scambio Annibaliano,quasi 300 posti

Atteso da più di dieci anni, ha aperto questa mattina il parcheggio di scambio di Annibaliano, in corrispondenza della omonima stazione della metro B1 nel II Municipio di Roma. Ad inaugurare il parcheggio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme all'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, e alla presidente del II Municipio Francesca Del Bello. Il parcheggio, su tre piani interrati, conta 268 posti auto di cui 6 riservati ai diversamente abili, 5 'rosa' e 20 stalli predisposti per le colonnine elettriche. Ci sono anche stalli per le biciclette presidiati con una telecamera. Sono presenti anche 16 stalli per ciclomotori. È costato 3,7 milioni di fondi europei Por Fesr. L'accesso carrabile è a via Spalato, l'uscita carrabile è su Corso Trieste. È presente al piano -3 un collegamento diretto tra il parcheggio e la piazza Ipogea della stazione metro.

Il parcheggio era incompiuto da molti anni: "Le difficoltà erano molte - ha spiegato Patanè - a cominciare dal fatto che il parcheggio era stato iniziato tanto tempo fa, c'era stata una consunzione delle strutture. Abbiamo dovuto riabilitarle, riqualificarle e soprattutto mettere l'impiantistica sia idraulica che elettrica, la parte più importante. Gli ascensori erano allagati quando li abbiamo presi noi, abbiamo dovuto collegare tutta l'impiantistica alla centralina e poi abbiamo riqualificato il parcheggio. Siamo arrivati alla fine, abbiamo tolto anche i cantieri che erano nel passaggio tra la stazione e la metropolitana e oggi abbiamo un parcheggio completamente funzionante. A breve sarà affidato da Atac il servizio per le colonnine elettriche, poiché non serve una gara".

"Tanti hanno lavorato con impegno per sbloccare un parcheggio che si era impantanato - ha detto Gualtieri - Questo parcheggio è bello ed è come dovrebbe essere: i trasporti devono avere dei 'luoghi' e non dei 'non luoghi'. Gli abbonati Metrebus avranno anche la riconoscibilità automatica del veicolo e non dovranno nemmeno fermarsi per vidimare o timbrare. È un parcheggio modello che Atac gestirà. Abbiamo già aperto Conca d'Oro e Laurentino - ha concluso il sindaco - e ci sono cantieri per piazzale dei Partigiani, lungotevere Arnaldo da Brescia, Cornelia e piazzale della Radio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA