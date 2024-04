Coldiretti,nel Lazio 10 milioni di euro di danni per cinghiali

Emergenza cinghiali nel Lazio con un danno stimato per gli agricoltori di oltre 10 milioni di euro.

E' quanto emerge dal rapporto Coldiretti sulla presenza dei cinghiali nelle varie regioni italiane. Secondo Coldiretti "nel Lazio la situazione è fuori controllo ed è insostenibile sia per i cittadini che per gli agricoltori che si sono visti devastare le produzioni a causa della presenza di circa 100 mila cinghiali".

In alcuni casi il danno "ha riguardato riguardato anche l'80% del raccolto: a rischio anche le produzioni di pregio".



