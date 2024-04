Serie A: Atalanta-Roma domenica 13 maggio alle 20.45

(v. "Roma alla Lega di A, con Atalanta..." delle 14.16) Si giocherà domenica 12 maggio alle 20.45 Atalanta-Roma, uno dei match clou della 36/a giornata: lo definisce il calendario del turno ufficializzato oggi pomeriggio dalla Lega di A. In mattinata, la societa' giallorossa aveva scritto a via Rosellini chiedendo che, in considerazione delle semifinali di ritorno di Europa League che vedranno impegnate le due squadre il 9 maggio la partita si giocasse lunedi' 13 maggio, spostando dal 15 al 16 la finale di Coppa Italia, tra Atalanta e Juve.

Per il resto, venerdi' 10 si giocherà Frosinone-Inter (ore 20.45); sabato 11 gli anticipi sono Napoli-Bologna (18) e Milan-Cagliari (20.45). Domenica alle 12.30 Lazio-Empoli, alle 15 Genoa-Sassuolo e Verona-Torino, alle 18 Juventus-Salernitana, prima della serale di Bergamo. Lunedi' 13 sono in programma Lecce-Udinese (18.30) e Fiorentina-Monza (20.45)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA