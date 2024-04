Lotta allo spaccio di droga, 8 arresti

E' di 5 arresti a Roma e tre nella provincia il bilancio deiil'operazione della Polizia contro lo spaccio di droga.

Gli investigatori del commissariato Appio, con Faro, uno dei cani antidroga della Questura di Roma, hanno arrestato un 20enne trovato in possesso di 220 grammi tra hashish, marijuana, cocaina e crack, 1225 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento delle singole dosi. La droga è stata trovata nel suo appartamento nel quartiere Alessandrino, mentre si presume che il canale di vendita usato dal giovane sia una delle piattaforme di messaggistica. Hashish confezionato con la carta di una tavoletta di cioccolato; questo e altro stupefacente, in totale 6 etti di "fumo" e 20 grammi di cocaina, sono stati trovati dagli agenti del Distretto San Giovanni a due uomini, un 42enne ed un 41enne, fermati per un controllo in via Cesare Baronio. I 2 sono stati arrestati perché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella zona di Cortina d'Ampezzo, nel quadrante nord della capitale, gli agenti del Distretto Ponte Milvio hanno fermato un 40enne che passava più volte per le vie isolate del quartiere. Approfondendo il controllo i poliziotti lo hanno trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina. L'uomo è stato arrestato e la misura è stata poi convalidata dal Gip su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Gli operatori del IX Distretto Esposizione, che da tempo monitorano il quartiere Laurentino, hanno fermato un 56enne che, con fare sospetto, era sceso da una macchina per entrare furtivamente in un palazzo. La perquisizione ha permesso di trovare nell'auto una busta con 350 grammi di cocaina e un sacchetto con 20 grammi di hashish. La cocaina era nascosta nel lunotto posteriore, mentre il "fumo" era nello sportellino del tappo carburante. Il 56enne è stato arrestato.

Ulteriori 3 arresti sono stati operati nella provincia; in particolare, gli agenti del Distretto Tor Carbone hanno arrestato un uomo a Colleferro trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina e crak; a Colleferro sono stati gli investigatori del locale commissariato a fermare, nell'ambito di un'articolata indagine, un uomo con alcuni grammi di cocaina; hashish, cocaina e crack sono invece le droghe sequestrata ad un ragazzo di Nettuno arrestato dagli agenti del commissariato Anzio/Nettuno.



