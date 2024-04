Giubileo: Gualtieri, 'nuovi bus più green, rinnoviamo la flotta'

"Questo è un altro piccolo grande tassello degli interventi per il Giubileo: di questo bus ne arriveranno 110, e sono bellissimi". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando a Cinecittà i nuovi bus ibridi per il Giubileo.

"Quest'anno diamo una botta significativa al rinnovamento della flotta - ha aggiunto - Con questi e con gli altri in arrivo ne facciamo più di 500. L'anno prossimo poi arriverà un altro lotto, abbiamo superato un intoppo burocratico e si procederà al rinnovo: questi ibridi, poi quelli a gas, e gli elettrici. Sono tutti bus più green. Il nostro trasporto pubblico sta vedendo investimenti senza precedenti. Mille mezzi, la maxi gara dei tram, i treni della metro: rifacciamo tutta la flotta, e rendiamo Atac un player di mercato davvero importante.

Un lavoro di proporzioni gigantesche che, insieme ai necessari cantieri di manutenzione su strade e binari di metro e tram che erano abbandonati da decenni, garantiranno ai romani e alle romane quel servizio di trasporto pubblico che giustamente pretendono. Grazie all'assessore, al management e ai lavoratori di Atac - ha concluso Gualtieri - per il grande lavoro che stanno facendo e che comincia a portare i suoi frutti".



