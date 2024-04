Torino e Frosinone hanno pareggiato 0-0 in una partita della 33/a giornata di serie A, piuttosto avara di emozioni. Il punto non aiuta molto i laziali, che restano terz'ultimi a 28 punti, insieme con l'Udinese che però deve recuperare parte del match con la Roma. Il Torino, nono a quota 46, ha ormai poco da chiedere in questo finale di campionato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA