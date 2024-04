Motta elogia De Rossi 'si merita tutto, aspetto di abbracciarlo'

"Ho un'ammirazione enorme per lui e tanti bei ricordi dai tempi della nazionale e non vedo l'ora di abbracciarlo lunedì: si sta meritando tutto, fa un calcio molto interessante, con movimenti interni di grande qualità con Dybala e Pellegrini. La Roma non è lì per caso". Thiago Motta elogia Daniele De Rossi, rivale in panchina nella sfida di lunedì tra Roma e Bologna che mette in palio punti fondamentali per la corsa al quarto posto. "Noi restiamo i rompiscatole fino alla fine - ha ribadito il tecnico degli emiliani - la Champions non è una ossessione per noi".



