Si sono radunati a piazzale Aldo Moro, davanti all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, diversi universitari e liceali, i collettivi e organizzazioni studentesche in attesa di far partire il corteo che a piazza della Repubblica si unirà alla manifestazione di Fridays for Future.

Ci sono bandiere della Palestina, striscioni e musica.





