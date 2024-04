Dirotta su Cuba, vinile e tour per il 30/o compleanno di Gelosia

Col loro sound unico e inconfondibile inaugurarono nel 1994 il periodo più acid jazz e funk che l'Italia abbia mai avuto: sono passati 30 anni da allora e i Dirotta su Cuba, tra vicissitudini, separazioni e cambi di line up sono ancora in attività. Per festeggiare è in uscita l'edizione celebrativa Gelosia 30 Bday in formato vinile sabato su Warner Music per il Record Store Day. Da domani sarà disponibile anche su tutti gli store digitali. Nella versione digitale uscirà anche l'extended version non inclusa nel vinile.

"ll successo di Gelosia - racconta Simona Bencini, voce ed anima del gruppo - arrivò inaspettato, ci travolse, nessuno avrebbe mai scommesso sul successo di un genere poco frequentato in Italia come il funk cantato in italiano. E invece, grazie all'onda lunga dell'acid jazz britannico che ci aprì la strada, diventammo un fenomeno di moda, ci volevano tutti ovunque! Nessuno sapeva chi fossimo, come erano le nostre facce o le nostre storie, non avevamo amicizie influenti o produttori famosi: fu la musica a vincere, le radio impazzirono per noi e diventammo, oggi diremmo, virali!".

Nel vinile oltre alla Radio Edit del nuovo Remix di Tommy Vee, saranno incluse la versione storica originale del 1994, la versione rivisitata dalla stessa band nel 2016 con la partecipazione dei Neri Per Caso nell'intro a cappella ed il Remix di Max Baffa uscito solo in Vinile nel 1995 dopo il grande successo di Gelosia. "Gelosia - racconta Tomme Vee - è un brano che per me e per tutti gli amanti dell'acid jazz, rappresenta uno dei rari crossover italiani, quindi è stato un piacere ed un onore provare ad attualizzarlo nel rispetto del mood originale." I Dirotta su Cuba ripartono anche per il Gelosia 30 Bday - Let's celebrate Tour dove ripercorrono i loro più grandi successi. La prima tappa sarà a Milano al Blue Note il 20 aprile con un doppio sold out conquistato da oltre un mese che ha lasciato molti fan a bocca asciutta. Proseguono il 22 aprile a Roma, dopo tanti anni di assenza dalla Capitale, dove si esibiranno all'Auditorium Sala Petrassi. Torneranno infine nella città natale, Firenze, dove tutto è cominciato, il 10 maggio al Viper.

In tutte le tre tappe ci saranno degli ospiti a sorpresa. Sul palco una formazione totalmente rinnovata: Simona Bencini - voce, Emiliano Pari - voce e tastiere, Stefano Profazi - voce e chitarra, Vincenzo Protano - Batteria, Patrizio Sacco - Basso, Donato Sensini - Sax Luca Iaboni - Tromba, Massimo Orselli - Percussioni.



