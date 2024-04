Il premio Nobel Parisi a Latina per rassegna 'Lievito 2024'

Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi, sarà uno degli ospiti della rassegna 'Lievito 2024', in programma dal 25 al 30 aprile a Latina. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, tra pochi giorni partirà infatti la nona edizione della rassegna organizzata dall'associazione culturale "Lievito", presieduta da Melia Mangano, curata dal direttore artistico Renato Chiocca, e che andrà in scena nei luoghi simbolo del capoluogo pontino.

Oltre trenta gli appuntamenti in programma tra spettacoli teatrali e musicali, presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche, incontri con autori e degustazioni; ma anche una sezione scientifica con conferenze tematiche e "Lievito kids", con laboratori e attività creative dedicate ai più piccoli. Tra gli ospiti più importanti il giornalista ed ex radiocronista sportivo Riccardo Cucchi e il giornalista, autore e conduttore televisivo Sigfrido Ranucci. La chiusura, invece, sarà affidata all'ospite forse più atteso di questa edizione: il premio Nobel per la fisica 2021 Giorgio Parisi, il quale salirà sul palco del teatro D'Annunzio.



