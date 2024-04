Giubileo: Gualtieri, 'Ponte di Ferro finito entro dicembre'

"Vi volevo aggiornare sul Ponte di Ferro. Abbiamo fatto una riunione per capire lo stato dell'arte di questo importante intervento del Giubileo: supereremo le problematiche e rispetteremo il cronoprogramma". Lo afferma in un video su X il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Si tratta di un lavoro ingegneristico molto ambizioso - ha aggiunto - che non vediamo l'ora di portare a termine nei tempi stabiliti, quindi entro dicembre di quest'anno".

Gualtieri spiega nel video il contenuto della riunione: "Anas ci ha illustrato nel dettaglio le lavorazioni. I sottoservizi sono stati spostati, è stata smontata la vecchia passerella e sono state portate a termine le prove su interno ed esterno delle pile. Nelle prossime settimane sarà attuata l'attività di jet grouting, necessaria per il consolidamento delle fondazioni.

Una operazione fondamentale per consentire al futuro ponte di sostenere un peso di 26 tonnellate rispetto alle 3,5 attuali e quindi consentire anche il transito degli autobus. Al termine di queste operazioni si procederà con lo smontaggio del ponte e a quel punto saremo pronti a varare le travi e l'impalcato, che sarà dotato anche di una passerella pedonabile e ciclabile".





