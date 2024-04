A Roma Tre il 16 aprile una discussione pubblica sull'Ue

Il Centro Europe Direct Università degli Studi Roma Tre e l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia - in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, i Centri di Documentazione europea (Cde) e gli altri Ed della città di Roma - organizzano un evento di discussione pubblica dal titolo "I Want Eu: gli studenti incontrano gli europarlamentari".

L'incontro, che si terrà martedì 16 aprile, dalle ore 09:30 alle ore 12:00 presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi Roma Tre, è a partecipazione libera e gratuita.

Dopo i saluti istituzionali, tra cui l'intervento del rettore Massimiliano Fiorucci e delle autorità di rappresentanza delle istituzioni europee, prenderà il via la sessione di dibattito che vedrà studentesse e studenti dell'Università degli Studi di Roma Tre e il pubblico presente in sala rivolgere direttamente agli eurodeputati le proprie domande su temi di attualità, politiche europee e questioni di interesse generale, contribuendo così all'approfondimento della conoscenza dell'Unione europea e del suo funzionamento così come al rafforzamento del dialogo diretto e trasparente tra istituzioni e popolazione.



