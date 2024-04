Un autobus è andato in fiamme in tarda mattinata in via di Tor Sapienza, alla periferia di Roma.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Tre persone, rimaste intossicate dal fumo, sono state portate dal 118 in ospedale in codice giallo.

Danneggiati anche un'auto in sosta, i gazebo esterni di un locale e alcuni alberi lungo la strada. Ad andare a fuoco un bus della Roma Tpl. Chiuso il tratto di strada durante le operazioni di spegnimento.



