Municipio VIII, da domani a Montagnola ricordo Fosse Ardeatine

"Domani alla Montagnola prenderà il via 'La piazza che r-esiste', serie di iniziative per commemorare l'80° anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. E' quanto annuncia il Municipio VIII di Roma.

L'evento, finanziato dalla Regione Lazio, con il patrocinio del Municipio, partirà alle 10 con il torneo di basket 3vs3 dedicato a Duilio Cibei, ragazzo di 15 anni vittima dell'eccidio delle Fosse Ardeatine che si terrà presso la scuola 'Salvatore Di Giacomo'. A seguire, dalle 11,30, in piazza Caduti della Montagnola, uno spettacolo in realtà virtuale diretto da Elio Germano e Omar Rashid".

Nel pomeriggio, alle 17 sul palco di piazza Caduti della Montagnola si esibirà in concerto il cantautore e musicista 'Mirkoeilcane'. A seguire la cena in piazza. Tutte le iniziative saranno a ingresso gratuito.

"Dopo il bellissimo corteo '335 semi che germogliano ancora' dello scorso 26 marzo - commenta il presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri - per le strade della Garbatella e di Tormarancia, nonostante la pioggia battente sulla Capitale, con una larghissima partecipazione tra studenti, associazioni di quartiere, Aned, Anfim e Anpi, sabato prossimo organizzeremo un altro evento per commemorare gli 80 anni dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. L'iniziativa farà da ponte anche per le celebrazioni della Festa della Liberazione del prossimo 25 aprile".



