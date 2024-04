Stalking e violenze alla ex, Varriale rinviato a giudizio

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il giornalista Enrico Varriale per l'accusa di stalking e lesioni aggravate ai danni della ex compagna. La vicenda, nata da una denuncia della donna, risale al periodo tra il dicembre 2021 e il febbraio 2022. Il processo è stato fissato per il 20 novembre.

In base all'impianto accusatorio il giornalista, già sotto processo per l'accusa di stalking ai danni di una altra donna, avrebbe aggredito la sua ex nella propria abitazione 'fino a farle perdere i sensi' e causandole lesioni. Varriale, inoltre, avrebbe anche minacciato la donna che aveva sollecitato i soccorsi dopo essersi ripresa. 'Se mi denunci ti ammazzo', la frase citata nel capo di imputazione.

L'indagato avrebbe anche contattato la vittima usando numeri anonimi e controllando i suoi profili social. In una circostanza avrebbe telefonato alla ex pronunciando 'con voce contraffatta un frase del tipo 'morirai'...', si legge negli atti della Procura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA