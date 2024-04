Viterbo, celebrato 172/mo anniversario della Polizia di Stato

I dati parlano chiaro, solo nell'anno 2023-24 gli interventi effettuati nel Viterbese dalla polizia di Stato per casi di violenza di genere sono aumentati del 91,35%.

In particolare il numero degli interventi è passato dai 104 dello scorso anno, ai 199 di quello in corso. Ad annunciarlo questa mattina il questore di Viterbo Fausto Vinci, durante la cerimonia dei festeggiamenti del 172°anniversario della fondazione della polizia di Stato. Vinci, durante il suo discorso ha sottolineato l'impegno costante della polizia di Viterbo, che conseguentemente ha portato ad un abbassamento del totale dei reati perpetrati nella Tuscia del 11.62% solo nell'ultimo anno.

Unica nota nera nella serie di dati positivi elencati dal questore, l'aumento di interventi per violenza di genere, insieme a quello dei furti in abitazione, che passando dai 114 dello scorso anno, ai 124 di questo, sono in aumento del 9,65%. Tra i reati in forte diminuzione anche: le violenze sessuali -55,56%, le estorsioni -59,26%, e i maltrattamenti in famiglia -56,82%. In aumento anche i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica emanati dal questore: Ammonimenti per violenza domestica +64,28%, ammonimenti per atti persecutori +29,4%, e Daspo urbani +1,300%.

"Vogliamo rappresentare l'orgoglio di appartenere alla polizia. - ha detto Vinci durante la cerimonia - la polizia è sempre in prima linea nella repressione dei reati e nella tutela delle libertà e dei diritti fondamentali. Siamo e saremo sempre pronti per intervenire nelle situazioni critiche che minacciano la collettività".

Questa mattina erano presenti le massime autorità civili, militari e religiose della città, tra cui il Prefetto Gennaro Capo, la sindaca Chiara Frontini, il vescovo Orazio Francesco Piazza, il presidente della provincia Alessandro Romoli e il Procuratore della repubblica Paolo Auriemma. Al termine della cerimonia sono stati consegnate delle onorificenze agli agenti che si sono distinti in servizio.



