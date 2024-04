Questore Frosinone, 'la sicurezza è un cammino culturale'

"È stato un anno molto impegnativo, nel corso del quale siamo stati chiamati ad affrontare le consuete sfide lanciate quotidianamente dalla criminalità. Ma ciò che mi dà più soddisfazione non sono i consuntivi con i loro numeri positivi sulla nostra attività sul territorio. Mi soddisfa la capacità di ascolto che uomini e donne della Polizia di Stato hanno saputo realizzare in provincia di Frosinone: i cittadini hanno bisogno di essere ascoltati, per capire le loro esigenze e poter costruire intorno a loro la sicurezza. Perché la sicurezza è un cammino culturale che prende vita ogni giorno e tutti ce ne dobbiamo occupare, modellandoci al contesto sociale in cui operiamo". Lo ha detto il questore di Frosinone Domenico Condello a margine della festa per il 172mo anniversario del Corpo, celebrato nel Parco Matusa.

Dai numeri forniti nel corso della cerimonia è emerso che l'ascolto ha fatto aumentare in maniera esponenziale la fiducia delle donne: ci sono stati 185 'codici rossi' cioè casi di sonno in pericolo per gli atteggiamenti molesti di compagni, ex o stalker. Hanno portato a 29 ammonimenti e 143 avvisi orali.

Negli ultimi dodici mesi c'è stato il ritorno del Frosinone Calcio in Serie A con l'esigenza di garantire la sicurezza nello stadio Stirpe e gestore le tifoserie ospiti. Ci sono stati 113 Daspo senza alcun incidente di rilievo. Sul fronte amministrativo la polizia ha eseguito un centinaio di controlli disponendo 24 chiusure di esercizi commerciali e revocando 163 licenze. Raddoppiati gli appuntamenti per il rilascio dei passaporti. Sono state 11200 le pratiche sugli stranieri e 168 i decreti di espulsione. Ben 790 i casi di frodi informatiche scoperti.



