Press Report 2024, un prontuario sull'IA nell'informazione

Un report giornalistico per comprendere i fondamenti dell'Intelligenza artificiale nel contesto dell'Informazione, per colmare un vuoto di conoscenza prima ancora di approfondire gli scenari con le riflessioni di esperti, direttori di giornali, sindacalisti su un fenomeno destinato a rivoluzionare la comunicazione e l'entertainment ma anche potenzialmente in grado di generare disinformazione, sfruttamento del lavoro, danni all'ambiente. E' stato diffuso oggi il Press Report 2024 ideato dal Gruppo cronisti lombardi e dal Sindacato cronisti romani e patrocinato dalla Fnsi (Federazione nazionale della stampa italiana).

Nel dossier una selezione delle ultime notizie ANSA sull'IA, dall'avvento di ChatGpt alla denuncia del New York Times contro Microsoft e OpenAI, al caso dell'aggregatore di notizie preferito a una redazione (prima vertenza italiana, in Lombardia); ma anche gli allarmi degli sviluppatori e le ultime news sulla Commissione algoritmi.

"Verso l'intelligenza artificiale dobbiamo assumere un atteggiamento aperto e al tempo stesso prudente - afferma Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera - Può migliorare la routine del nostro lavoro, può aiutarci a svolgere con rapidità le operazioni di ricerca e a comprendere con esattezza l'universo dei nostri lettori. Sapendo bene però che la correttezza della raccolta dei dati è un punto fondamentale così come può esserci un 'lato oscuro' dell'intelligenza artificiale che può generare campagne di disinformazione e fake news".

"Questa è la sfida da portare agli editori - dice Vittorio Di Trapani, presidente della Fnsi - rifiutare il consueto approccio che vede nell'innovazione l'ennesima occasione per ridurre i posti di lavoro e le retribuzioni, e chiedere invece investimenti, innanzitutto in formazione, per offrire ai cittadini una informazione migliore".



