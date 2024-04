"Non ho visto ancora nessun segno di pentimento da parte di questi ragazzi che dimostri che hanno capito il male che hanno fatto a mio figlio". Così Lucia Duarte, mamma di Willy, commentando la decisione della Cassazione che apre la possibilità dell'ergastolo per gli imputati in un nuovo processo. La donna era presente oggi in udienza assistita dall'avvocato Vincenzo Galassi.



