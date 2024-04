Quando muori resta a me, Zerocalcare torna alla narrativa

QUANDO MUORI RESTA A ME, ZEROCALCARE (BAO Publishing; 304 pp; 24 euro) Il 7 maggio esce il nuovo libro di Zerocalcare, una storia a fumetti di più di 300 pagine che vede protagonista Zerocalcare e suo padre, il genitore forse meno raccontato finora nelle storie dell'autore di Rebibbia. Una storia che l'autore aveva voglia di raccontare da anni, e che segna il suo ritorno alla narrativa dopo anni di storie di reportage e di impegno civile e in cui Zerocalcare si costringe a guardarsi allo specchio e non si fa sconti nel raccontare ciò che vede.

'Quando muori resta a me' racconta il viaggio di Zerocalcare con suo padre verso il paesino tra le Dolomiti da cui proviene la famiglia paterna: sarebbe la scusa perfetta per capire meglio Genitore 2, ma Zerocalcare e suo padre sono incapaci di parlarsi di cose significative. Questo rende difficile la trasferta, quando si capisce che la loro famiglia non è vista di buon occhio - anzi, da alcuni è proprio odiata - in paese. Le radici dell'odio risalgono a prima della Grande guerra, e si intrecciano al mistero che circonda, da trentacinque anni, il giorno più misterioso ed emblematico della vita di Calcare, quello che lui fin da bambino ricorda come "Il giorno di Merman". Negli interstizi dei non detti, l'amore incrollabile di un padre per il suo unico figlio attraversa alcune delle pagine più buie della Storia del nostro Paese, silenziosamente coraggioso.

In contemporanea con l'uscita del nuovo libro, dal 7 maggio arriva in esclusiva su Storytel anche l'audiolibro di Quando muori resta a me, letto da Zerocalcare e Neri Marcorè.



