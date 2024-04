Il pianista Alexander Gadjiev debutta con la Filarmonica Romana

Debutto molto atteso con la Filarmonica Romana per il pianista italiano Alexander Gadjiev.

Il giovane talento goriziano, 29 anni e già affermato sulla ribalta internazionale, sarà in scena l'11 aprile alle 21 al Teatro Argentina con un programma che mette in luce tutte le sfumature tecniche e timbriche dello strumento.

La serata si apre con la trascrizione per pianoforte del Preludio, fuga e variazioni, lavoro originariamente per organo, di César Franck. Seguono due Notturni - il n. 1 e 2 dall'op. 15 - e lo Scherzo n. 3 op. 39 di Chopin, e la Sonata n. 9 op. 68 nota come "Messa nera" di Aleksandr Skrjabin. La chiusura è affidata al celebre Quadri di un'esposizione di Musorgskij, l'opera pianistica più conosciuta del compositore russo, scritta nel 1874 per ricordare l'amico architetto e pittore Viktor Hartmann morto l'anno precedente. Insignito nel 2023 del Premio Abbiati dall'Associazione Nazionale Critici musicali italiani come miglior solista, Alexander Gadjiev si sta affermando velocemente a livello internazionale. Nato da una famiglia di musicisti e cresciuto nel cuore della cultura mitteleuropea, ha maturato una capacità naturale di assorbire, elaborare e rivisitare con gusto proprio stili e linguaggi musicali diversi. Il suo nome sale alla ribalta nel 2021 con il secondo premio e del premio speciale Krystian Zimerman "per la miglior esecuzione di una Sonata" al Concorso Chopin di Varsavia e il Primo Premio al Concorso Internazionale di Sydney. Negli ultimi anni è stato invitato ad esibirsi in tutta Europa, Estremo Oriente e Australia. È ambasciatore culturale di Nova Gorica/Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025.



