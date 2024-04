Investito in bici, migliorano le condizioni del personal trainer

Migliorano le condizioni di Fabrizio Iacorossi, il personal trainer anche della premier Giorgia Meloni, investito nei giorni scorsi da un'auto sulla via Litoranea mentre era in bici e ricoverato all'ospedale San Camillo. Lo si apprende da fonti sanitarie.

Il decorso, riferiscono da ambienti ospedalieri, è regolare ed è in programma martedì l'intervento chirurgico. Il coma farmacologico è stato interrotto da qualche giorno ed è stabile.

Il piccolo pneumotorace si sarebbe risolto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA