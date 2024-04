Sit in per la sicurezza stradale nel XII municipio

"Oggi abbiamo fatto, con il gruppo di Azione del XII Municipio, un sit-in per fermare la strage sulle nostre strade.

Ogni anno più di 3.000 persone muoiono sulle nostre strade; gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani.

Il Nuovo Codice della Strada non è una soluzione, inasprire le pene non è una soluzione". A dirlo è il consigliere regionale di Azione Alessio D'Amato, che aggiunge: "Con la Proposta di legge #LazioStradeSicure puntiamo all'applicazione delle norme comunitarie che indicano il dimezzamento degli incidenti stradali da qui al 2030, fino a raggiungere l'obiettivo zero vittime entro il 2050. È necessario puntare tutto sulla prevenzione: dobbiamo sensibilizzare le nuove generazioni, potenziare il trasporto pubblico e aumentare i passaggi pedonali in sicurezza. Ringrazio Azione per aver preso a cuore questa battaglia, Sergio Toscano per la sua presenza come Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada aps - AIFVS aps e Flavia De Gregorio, Francesca Severi per Calenda Sindaco, Fabio Vittorini, Claudia Finelli e Federico Petitti per la loro presenza".

La petizione è su www.laziostradesicure.it, fermiamo la strage sulle nostre strade.



