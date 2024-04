Roma: Mancini, mi batte il cuore, sono uomo più felice del mondo

"Mi batte il cuore fortissimo. Era il mio decimo derby e mi mancava il gol. Sono l'uomo più felice del mondo". Così Gianluca Mancini, dai microfoni di Dazn, commenta il successo nel derby con la Lazio, arrivato per un suo gol.

Ma cosa significa segnare il primo gol in un derby e vincere dopo due anni? "Soprattutto la vittoria. Non vincevamo da tanto, i tifosi se lo meritano, loro sono sempre stati con noi - risponde il difensore centrale della Roma -. Oggi l'importate era vincere per noi, per i tifosi e per la classifica. I pantaloncini li ho regalati a questi splendidi tifosi, ma la maglia la voglio tenere per me, è quella del mio gol nel derby".

Sui festeggiamenti sotto la curva il n. 23 dei giallorossi spiega che "il post partita è fatto per festeggiare con i nostri tifosi senza mancare di rispetto a nessuno. L'inchino è per questa fantastica curva. C'è un grande affetto reciproco". Ma nel primo tempo a un certo punto Mancini ha dato l'impressione di non stare bene. "Ho avuto un problemino, poi un altro - dice -. All'intervallo ho preso qualcosa, perché in queste partite esco solo se ho una gamba rotta. Starei troppo male a rimanere in panchina".

Dopo l'intervista Mancini è tornato sotto la curva sud e poi, insieme a Dybala, è salito in mezzo ai tifosi, per continuare la festa.



