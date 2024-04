Lazio:Tudor elogia De Rossi 'sta facendo bene, ha valori giusti'

"La Roma è una squadra interessante, con idee giuste per i giocatori che hanno a disposizione. Ha qualità e De Rossi sta facendo un buon lavoro, mi è sempre piaciuto il suo modo di fare perché ha i valori giusti. Sarà una sfida difficile con le loro caratteristiche, che per certi versi sono simili alle nostre. Spero che il pubblico si diverta e mi auguro di vincere". Il tecnico della Lazio Igor Tudor elogia il rivale in panchina Daniele De Rossi alla vigilia del derby romano. Quanto alla designazione arbitrale, Tudor si augura che "non ci sia alcun problema e che tutti facciano un buon lavoro", mentre sul proprio lavoro ammette di lavorare sempre "per migliorare la squadra, non mi accontento mai. Il lavoro dell'allenatore è dare una mentalità alla squadra. E' presto per dare giudizi, mi piace come i giocatori stanno interpretando le partite".



