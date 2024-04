Faro sull'economia del mare, un giro da oltre 140 miliardi

Un confronto sull'economia del mare che, tra diretto e indotto, genera nel Belpaese un giro d'affari di oltre 140 miliardi.

L'occasione sarà il Blue Forum, il terzo summit nazionale che si svolgerà a Gaeta.

All'iniziativa - informa una nota - prenderanno parte anche rappresentanze delle Forze Armate, delle istituzioni e delle associazioni nazionali. Apuntamento quello di Gaeta inserito nelle celebrazioni della Giornata nazionale del made in Italy 2024 e negli eventi della Giornata marittima europea.

"Il Blue Forum - spiega Giovanni Acampora, presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di commercio Frosinone Latina - quest'anno sarà l'occasione di confronto sui temi degli investimenti sull'Economia del Mare utili alla programmazione 2025-2027 e contribuirà alla definizione del collegato sul Mare e sulla Blue Economy, che coinvolgerà tutti gli stakeholder del mare, insieme alla politica nazionale ed europea. Giornate di lavoro e di incontri per dare valore e futuro all'economia del mare che, con il suo insieme di filiere, in Italia vale ad oggi, tra componente diretta e indiretta circa 143 miliardi di euro".

Mercoledì 10 verranno diffusi in anteprima i dati del XII Rapporto Nazionale realizzato dall'Osservatorio Nazionale Economia del Mare OsserMare e Centro Studi Tagliacarne -Unioncamere. Seguiranno i panel dedicati all'istruzione. Il giorno successivo si apriranno le Celebrazioni della Giornata Nazionale del Mare con il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e numerosi rappresentanti del governo e del Parlamento.

A seguire "Blue Think Tank: XBlueLab" e la presentazione della ricerca "Navigare i social: l'economia del mare nelle conversazioni degli italiani", a cura di SocialData per Ossermare.

Venerdì 12 sarà il giorno delle Blue Audition con gli stakeholder di tutti i settori dell'Economia del Mare. Si chiuderà sabato 13 con il dibattito conclusivo dei lavori, con la cerimonia per il Premio Fondazione Atlantide e la Conferenza di Sistema di Assonautica Italiana.



