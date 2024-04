Serie A: Guida arbitrerà il derby di Roma, Piccinini per l'Inter

Sarà l'arbitro Guida di Torre Annunziata a dirigere, sabato, il derby della capitale Roma-Lazio, uno degli incontri della 31/a giornata di serie A.

Domani, l'anticipo Salernitana-Sassuolo sarà diretto da Sozza di Seregno, mentre sempre sabato Milan-Lecce è stata affidata a Massimi di Termoli. Per il Bologna in trasferta a Frosinone domenica alle 12.30 è stato scelto Orsato di Schio, mentre nel match serale sarà La Penna di Roma a dirigere Juventus-Fiorentina. Per il posticipo di lunedì Udinese-Inter ci sarà in campo Piccinini di Forlì. Inoltre, Empoli-Torino sarà diretta da Massa di Imperia, Monza-Napoli da Doveri di Roma, Cagliari-Atalanta da Rapuano di Rimini e Verona-Genoa da Manganiello di Pinerolo.



