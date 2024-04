Flaminia, Michela Giraud mette Roma Nord in commedia

"Vestirsi male è un crimine", ovvero benvenuti a Roma Nord. Questa volta a raccontarla in stile stand-up non è Pietro Castellitto (come nel film Enea), ma l'attrice comica Michela Giraud che in Flaminia si mette anche dietro la macchina da presa per la prima volta.

Protagonista di questa commedia, che declina nella seconda parte verso temi più seri, sempre Giraud nei panni di Flaminia De Angelis, tipica rappresentante di Roma Nord, ovvero: ossessione per la forma fisica, amiche stronze, un fidanzato Alberto (Edoardo Purgatori) che le preferisce la coca, una madre vanesia (Lucrezia Lante Della Rovere) capace appunto della frase "vestirsi male è un crimine", un padre chirurgo plastico (Antonello Fassari) meno formale e, infine, una sorellastra autistica (Rita Abela), tanto impegnativa quanto devastante e salvifica che riporta il tutto su un piano di realtà.

Il film, dedicato ad Andrea Purgatori (che si vede in un cameo), prodotto da Eagle Original Content e Pepito in collaborazione con Vision Distribution e con Prime Video, sarà in sala dall'11 aprile con Vision Distribution.



