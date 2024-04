Comunità energetiche rinnovabili, Tossicia parte con 2,4 milioni

La Cabina di Coordinamento integrata, guidata dal Commissario Straordinario del Governo per la Riparazione e la Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, ha raggiunto l'intesa sull'Ordinanza che modifica la graduatoria del bando Cer, Comunità energetiche rinnovabili, finanziato dalle risorse NextAppennino del Piano complementare sisma per i crateri del 2009 e del 2016. La modifica si è resa necessaria perché diversi enti locali hanno chiesto una rimodulazione del contributo pubblico, così da accedere alle agevolazioni previste dal Decreto Cer (DM 414/23). Il Decreto Cer infatti, se il contributo pubblico non supera il 40%, consente di applicare la cosiddetta "tip", la tariffa incentivante premiale, della durata di 20 anni e applicabile all'energia prodotta e condivisa dalla Cer. Viene inoltre mantenuto il prezzario regionale con cui è stato sviluppato il progetto.

In graduatoria entra quindi la Cer con capofila il Comune di Tossicia (Teramo). Il costo totale della Cer con capofila Tossicia è di 2,4 milioni di euro. Sarà costituita da 12 impianti fotovoltaici, tutti su edifici di proprietà pubblica, per un totale di 1560,61 kW.

"Grazie a questa Ordinanza abbiamo attivato una migliore sinergia tra i finanziamenti commissariali e le opportunità offerte dal quadro normativo nazionale e dell'Unione Europea - dichiara il commissario Castelli - Ringrazio i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per la loro costante collaborazione, nonché tutti i Comuni e le realtà locali che hanno contribuito a rendere questo processo un modello di efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse a disposizione. Anche in Abruzzo raccogliamo ogni giorno i frutti della sinergia attivata con il presidente Marco Marsilio. Le Cer sono una grande opportunità per i nostri territori e per l'Appennino centrale che si pone a tutti gli effetti come laboratorio di innovazione e sostenibilità per tutte le aree interne del Paese".

Le Cer finanziate: - Abruzzo 2009: Fossa, Scoppito, San Demetrio ne' Vestini, Poggio Picenze, Navelli, Barisciano, Civitella Casanova, L'Aquila.

- Abruzzo 2016: Torricella Sicura, Teramo, Montereale, Civitella del Tronto, Ater Teramo, Tossicia.

- Marche: Matelica, Unione Montana dei Monti Azzurri, Camerino, Comunanza.

- Lazio: Castel Sant'Angelo, Micigliano, Amatrice.

- Umbria: Bim Cascia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA