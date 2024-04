Spari contro saracinesca contro bar a Roma, indagini

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte in direzione della saracinesca di un esercizio di un bar-tabacchi in via Molfetta al Quarticciolo, alla periferia di Roma. A dare l'allarme al numero d'emergenza 112 il titolare stamattina all'apertura. Sul posto sono intervenutil i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della compagnia Casilina e i militari del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi. Indagini in corso da parte dei carabinieri, anche con l'acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona.



