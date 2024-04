Ruba uno scooter e un casco, arrestato dai carabinieri

Bloccato dai carabinieri per avere rubato uno scooter e un casco. Autore un cittadino del Ghana di 27 anni senza fissa dimora. L'uomo era stato notato da alcuni passanti mentre si stava allontanando da via del Castro Pretorio spingendo a mano una moto. E' stata, quindi, fermata una pattuglia di carabinieri della Stazione Roma Macao in transito in quel momento.

I militari dell'Arma hanno bloccato il 27enne per un controllo, accertando che lo scooter era stato appena rubato mediante la forzatura del blocco-sterzo. L'uomo è stato trovato anche in possesso di un casco da motociclista, rubato poco prima dal vano di un altro motoveicolo. È stato arrestato e portato in caserma.





