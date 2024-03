Posizionata croce a Tor Bella Monaca, 'messaggio di salvezza'

Posizionata una croce, nel giorno di venerdì santo, al termine di una cerimonia in via dell'Archeologia, nel quartiere Tor Bella Monaca, soprannominata da alcuni 'crack house'. "La croce indica la non rassegnazione, un messaggio di salvezza per quanti abitano lì - ha detto don Coluccia, tra i promotori dell'iniziativa insieme a Tiziana Ronzio dell'associazione Tor Più bella - Esistono crocifissi e crocifissori; i crocifissi sono gli assuntori di sostanze stupefacenti e i crocifissori i clan che si approfittano della loro debolezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA