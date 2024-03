Nasce la Fondazione Bvlgari, alleanza con Roma Capitale

Nasce la Fondazione Bvlgari, strumento creato dalla griffe della gioielleria "attivo nell'arte, nel mecenatismo e nella formazione, che 'restituirà' a Roma, fonte d'ispirazione e parte del dna della griffe, un senso di cura e attenzione nei confronti della città". La presentazione è avvenuta nel corso di una conferenza stampa all'Ara Pacis, alla presenza di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Claudio Parisi Presicce, sovrintendente capitolino ai Beni Culturali e Jean-Christophe Babin, ceo di Bvlgari. "Abbiamo sempre ritenuto - ha spiegato Babin - che era arrivato il momento di 'restituire' all'arte, all'eredità culturale di Roma che ispira la nostra maison, ai bambini più svantaggiati che necessitano di un'opportunità per cambiare la loro vita attraverso l'istruzione, alle persone di talento che possono avere una opportunità e alle nuove generazioni di artigiani. Grazie a questa fondazione ci dedicheremo alla ricerca di bellezza, perpetuando l'impegno nei campi di arte e mecenatismo, istruzione, filantropia, inclusione e trasmissione del savoir-faire. Oggi, con la Fondazione - ha concluso - questa vocazione profonda espressa nella vasta gamma d'iniziative intraprese finora si traducono in un impegno ben definito a sostegno dell'arte, della filantropia e del savoir-faire.

Impegno che prescinderà dai cicli economici dell'azienda o dalle sue eventuali crisi". Tutte le opere di mecenatismo pregresse non sono da attribuire alla Fondazione perché realizzate da Bulgari prima della nascita della Fondazione, compreso il Mausoleo di Augusto.

Tra gli ultimi accordi di mecenatismo siglati da Bulgari, quello per il progetto e la realizzazione dell'allestimento museale degli spazi aperti al pubblico del Mausoleo di Augusto che con i lavori di restauro e valorizzazione della piazza, restituiranno finalmente dopo decenni a Roma uno dei suoi luoghi più iconici e conosciuti nel mondo.



