Frank Matano, 'il mio show aperto per chi vuole far ridere'

Sentire di avere un talento per la comicità e cogliere la possibilità di giocarsi la carta del palco: è la chance che offrirà Oversympathy, il nuovo spettacolo, aperto a tutti, nei club di Frank Matano, basato sull'open mic, il microfono aperto, cioè dare l'occasione di esibirsi a persone comuni. "È uno spettacolo con una grossa percentuale di rischio, ma il rischio è insito di questo lavoro - spiega all'ANSA Matano, che ritroveremo anche su Prime Video dal 1 aprile in Lol: Chi ride è fuori -. L'open mic è un modo per reclutare nuovi comici nei club americani e noi lo portiamo sui palchi italiani. Si può iscrivere chiunque pensi di essere divertente, basta avere 90 secondi di materiale". Lo show sarà al Largo Venue di Roma dal 6 all'8 maggio; alla Santeria Toscana 31 di Milano il 17, 19 e 26 maggio e all'Hiroshima Mon Amour di Torino dal 28 al 30 maggio.

Ogni spettacolo avrà sette performer sul palco, estratti casualmente tra quelli precedentemente registrati, che in pochi minuti dovranno cercare di far ridere, nella massima libertà di argomenti e modalità. "L'unica cosa che non devono fare i partecipanti è strafare, ci sarà un meccanismo per punire chi risulta 'oversympathy', per fargli capire dove esagera". Qual è l'errore tipico di chi 'fa troppo' il simpatico? "L'insicurezza, non ti senti abbastanza in controllo delle tue potenzialità e allora strafai". I vari spettacoli saranno poi visibili anche sul canale youtube di Matano.

L'attore è anche fra i protagonisti, come cohost con Fedez Lillo Petrolo (in veste di coach), di Lol: Chi Ride è Fuori 4: "È un'edizione speciale, fa molto ridere - sottolinea -. Sono appassionato di comicità e se mi chiudi in una casa con 10 comici sono contento, perché sono le mie persone preferite al mondo".



