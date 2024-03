Al via il congresso di FdI a Roma, duello Perissa-Milani

Al via al Palazzo dei congressi di Roma il congresso locale di Fratelli d'Italia, che si concluderà domani sera con l'elezione del nuovo coordinatore della federazione romana. In campo, nonostante i tentativi portati avanti fino all'ultimo, due candidati: Marco Perissa e Massimo Milani, ex coordinatore commissariato nel 2023.

"È un bellissimo congresso di confronto, allo stato ci sono due candidati e vedremo come andrà. Dimostra che siamo un partito vero, non una capocrazia", osserva Arianna Meloni, responsabile della segreteria e tessere diFratelli d'Italia, arrivando all'appuntamento.



