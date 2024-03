Una cabina di regia per monitorare i cantieri del sisma 2016

Per il sisma del 2016 nel Centro Italia incontro al Viminale su legalità e sicurezza nel cratere: "attivata una cabina di regia per monitoraggio e vigilanza nei cantieri" Il direttore della Struttura per la Prevenzione antimafia del Ministero dell'Interno, Prefetto Paolo Canaparo, ha incontrato, insieme al Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati, senatore Guido Castelli, al vice capo della Polizia - Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Raffaele Grassi, e al direttore della Direzione Investigativa Antimafia, generale Michele Carbone, i Prefetti delle province del Centro Italia colpite dal sisma 2016.

Nell'incontro, informa il Viminale, "è stata effettuata una ricognizione dello stato degli accessi nei cantieri della ricostruzione pubblica e privata con contribuzione pubblica e sono state condivise alcune iniziative di collaborazione tra tutti i soggetti interessati, per rafforzare l'attività di prevenzione anche attraverso una programmazione coordinata dell'attività ispettiva". In particolare, è stata evidenziata l'importanza di implementare i contenuti della Piattaforma informatica gestita dal Commissario Straordinario con le informazioni ritenute utili per monitorare l'avvio dei lavori e la regolare gestione dei cantieri, con particolare riguardo ai flussi di manodopera e alle condizioni di sicurezza dei lavoratori che vi operano". "L'obiettivo della riunione di stamattina è stato quello di intensificare l'azione di prevenzione amministrativa antimafia sui territori del Cratere già svolta dai prefetti attraverso una più intensa collaborazione con la Struttura commissariale", ha dichiarato il prefetto Canaparo, sottolineando come "la condivisione del patrimonio informativo è essenziale per orientare più efficacemente l'attività di vigilanza nei cantieri, soprattutto ai fini di una mirata pianificazione delle attività ispettive".





