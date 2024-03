Al via da domani 'Porte aperte' alla Sapienza 2024

Da domani La Sapienza aprirà le sue porte alle aspiranti matricole per la presentazione delle novità dell'offerta formativa 2024-2025, anticipando il consueto appuntamento dedicato all'orientamento che per le passate 27 edizioni si è tenuto nel mese di luglio.

"Quest'anno abbiamo deciso di anticipare Porte Aperte alla Sapienza con l'obiettivo di dare alle studentesse a agli studenti più tempo per riflettere su una decisione importante - spiega la rettrice Antonella Polimeni - Questi sono i giorni in cui l'Ateneo si presenta per quello che è: un luogo di dialogo fecondo tra saperi diversi e transdisciplinarietà, capace di fornire strumenti per la comprensione e la gestione delle complessità, grazie alle molteplici competenze che racchiude e alimenta".

Con Porte Aperte 2024, Sapienza aderisce anche alla Prima Giornata Nazionale delle Università Italiane "Università Svelate" promossa dalla Crui, programmata per il 20 marzo 2024 presso 85 Atenei italiani.

Nelle giornate dal 20 al 22 marzo lungo il viale principale della città universitaria saranno allestiti punti informativi dedicati ai corsi di studio offerti dall'Ateneo, come pure ai servizi e opportunità di cui gli studenti possono usufruire: attività sportive, counselling psicologico, Centro Antiviolenza, sportello disabili, orchestre MuSa e Theatron-Teatro antico alla Sapienza. Presso gli stand, docenti, ricercatori e studenti saranno a disposizione per rispondere alle domande e fornire dettagli sui contenuti delle attività e sull'offerta formativa 2024-2025.

Parallelamente, nell'arco dei tre giorni presso l'Aula magna del Rettorato si svolgeranno 12 conferenze di presentazione dei corsi di studio raggruppati per ambito disciplinari. Inoltre, sul sito della Sapienza sarà aperta una Live Chat per fare domande e ricevere risposte e saranno resi disponibili video di Orientamento e di lezionitipo per tutti i corsi.

Tra le novità dell'offerta formativa, l'apertura presso il Polo di Rieti del corso di Medicina e chirurgia e il corso di laurea magistrale "Diritto, amministrazione e gestione del patrimonio culturale"; inoltre sono stati istituiti il corso di laurea magistrale in lingua inglese "Design, Territory, Identity and Cultural Assets" in collaborazione con le università di Lisbona e di Malaga e quello di "Scienze e tecniche delle attività motorie a curvatura biomedica" in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico".



