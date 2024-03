Rocca, 'auspico gara in autunno per Nuovo ospedale Tiburtino'

Per il Nuovo ospedale Tiburtino "auspichiamo di poter andare a gara anche nel prossimo autunno".

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, alla presentazione del cronoprogramma per la riapertura graduale dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, dopo l'incendio dell' 8 dicembre scorso.

"Dico sempre che non ci dobbiamo mettere un giorno in più ma neanche uno in meno di quello che è necessario quindi dobbiamo lavorare affinché lo si realizzi il prima possibile. È ovvio che se riuscissimo ad avere quest'anno, prima dell'estate, non solo la progettazione esecutiva ma anche il via libera per lo sblocco dei 200 milioni di euro dal ministero della Salute, e se quel terreno individuato dovesse essere confermato, siamo in condizione di andare a gara già in autunno", ha detto il governatore.

L'ospedale "si farà e abbiamo pronte altre due aree dopo le fortissime riserve espresse dalla conferenza dei servizi nell'area originaria. Speriamo che il progetto in esame, per il quale sono stati spesi 4 milioni di soldi pubblici, vada bene ma quel terreno ha un problema di cedimento di 7 mm l'anno", ha ricordato Rocca mentre il capo della direzione Salute del Lazio, Andrea Urbani ha aggiunto che nel giro "di un paio di mesi il soggetto incaricato terminerà la progettazione esecutiva e poi la conferenza dei servizi dovrà valutare se questo progetto avrà superato i rilievi mossi precedentemente".



