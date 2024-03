Anniversario eccidio Ardeatine, premiazione concorso studenti

Cerimonia di premiazione del percorso formativo e concorso "Fosse Ardeatine: ricordare e tramandare le storie dei martiri dell'eccidio", stamane, un progetto voluto dalla Direzione Generale dell'Usr per il Lazio e che ha visto la partecipazione di 1500 studenti delle scuole dell'intera regione.

Gli studenti hanno assistito alla lectio magistralis del prof.

Luciano Zani membro della Struttura di Missione per gli anniversari nazionali di Palazzo Chigi e docente ordinario di Storia contemporanea presso l'Università La Sapienza, che ha sottolineato l'importanza del confronto come momento di conoscenza e di riflessione per preservare la memoria storica collettiva. Una preziosa occasione per riflettere su una delle ferite più profonde e dolorose che hanno segnato la storia del Novecento.

La giuria, composta da Anna Paola Sabatini, direttore generale Usr Lazio, dal Colonnello Francesco Sardone (UTCMD), dal sottotenente Paolo Formiconi (UTCMD), da Marco Trasciani, segretario generale Anfim, dalla dott.ssa Antonella Cassisi (Referente Settore Educazione Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO), dalla dott.ssa Marianna D'Ovidio, dal dott. Francesco Bovicelli, dalla dott.ssa Consuelo Rosato, dal luogotenente dei Carabinieri Alessandro Ciotola (USR Lazio), ha avuto il compito di decidere a chi assegnare il Premio per ciascuna categoria in concorso: Kids (scuola primaria), Junior (scuola secondaria di primo grado) e Senior (scuola secondaria di secondo grado).

Il direttore generale Usr per il Lazio Anna Paola Sabatini ha annunciato che i vincitori delle categorie Junior e Senior parteciperanno alla cerimonia commemorativa dell'Eccidio che si terrà il 22 marzo al Mausoleo in Via Ardeatina alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La giuria ha inoltre deciso di assegnare delle menzioni di merito all'IC Viale Venezia Giulia di Roma (categoria Kids), all'IC Padre Semeria di Roma (categoria Junior) e all'Istituto Tecnico Tecnologico "Leonardo da Vinci" di Viterbo (categoria Senior).

Al termine il direttore generale Usr per il Lazio ha detto che "assistere ad una partecipazione così sentita e massiva da parte di studenti, docenti e dirigenti scolastici fa sperare che, se opportunamente guidate e supportate, le nuove generazioni sanno attribuire un valore di bene comune alla memoria, con la consapevolezza che soltanto attraverso una consapevole immersione in essa si può attivare il processo dell'empatia".





