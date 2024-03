Libri Come, 100 eventi dedicati a Umanità e omaggio a Kafka

È Umanità la parola guida di Libri Come, la festa del libro e della lettura che si aprirà il 22 marzo all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Cento gli appuntamenti in tre giorni, fino al 24 marzo, con un omaggio speciale a Franz Kafka nel centenario della morte e un ricordo di Franco Basaglia a cent'anni dalla nascita. Molti gli autori internazionali a partire dalla palestinese Asmaa Alghoul e il libanese Selim Nassib, autori di 'La ribelle di Gaza (e/o), protagonisti del giorno d'apertura che, come è ormai consuetudine avrà una doppia inaugurazione con la mattina appuntamenti in otto scuole superiori di Roma dove scrittrici e scrittori tra cui Giulia Caminito, Mauro Covacich, Romana Petri, Caterina Bonvicini e Annalisa Camilli incontreranno gli studenti.

"La scelta della parola Umanità è un grido, un richiesta: restare umani in una situazione di guerre e conflitti sul fronte ucraino e mediorientale" ha detto oggi alla presentazione Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale. "Con Libri come iniziamo un piccolo esperimento che porteremo avanti in estate: un percorso di sostenibilità. Allestiremo un corner che resterà in tutti i festival in cui chi vorrà potrà venire a lasciare la propria testimonianza sulla sostenibilità" ha spiegato Daniele Pitteri, Ad della Fondazione Musica per Roma.

A Libri Come, hanno raccontato i curatori Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi, verrà per la prima volta lo scrittore inglese Julian Barnes e torna il più importante scrittore ucraino, Andrej Kurkov. Ospiti anche Boris Belenkin, Premio Nobel per la pace 2022, due delle più brillanti autrici della recente letteratura americana Elif Batuman e Otessa Moshfegh,e il filosofo Paolo Benanti, tra i massimi esperti di IA. Molto attesi David Grossman ed Etgar Keret, la psicoanalista iraniana Gohar Homayounpour, la finlandese Sofi Oksanen e Gino Cecchettin con il libro 'Cara Giulia' (Rizzoli) che ha dedicato alla figlia. Tra le mostre, gli Scarabocchi di Maicol&Mirco e l'installazione L'Umanità per immagini con una serie di foto dall'Archivio ANSA che verranno proiettate sulla cupola della sala Sinopoli.



